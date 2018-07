Assim surgiu o Twestival, um festival voluntário criado por usuários do serviço de microblogging, e que já colaborou com um total de 250 mil dólares para a perfuração de poços em países africanos como a Etiópia.

Agora o Twestival ganha novas edições, com foco em caridade local: usuários do serviço ajudam a decidir que ONGs devem ser beneficiadas com o dinheiro arrecadado no evento.

O Brasil não poderia deixar de participar da festa, e capitais como Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba já tem eventos agendados para este fim de semana.

O Rio de Janeiro é o primeiro, com festa amanhã (sexta, 11) em prol da Sociedade Viva Cazuza, na Rua do Catete. São Paulo segue na mesma noite, às 19h30, com evento na Av. Rebouças beneficiando a ONG Doutores da Alegria. Curitiba encerra o fim de semana com evento no domingo, na rua Des. Westphalen, em favor da Associação Curitibana dos Órfãos da AIDS.