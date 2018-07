No último final de semana, rolou na Bélgica o festival Rock Werchter. É um dos maiores do mundo – em quatro dias de festa as milhares de pessoas viram ao vivo bandas como Prodigy, Lily Allen, Nine Inch Nails, Placebo, Oasis, Coldplay, Metallica e várias outras. Mas, além dos assistir aos shows, o público serviu como cobaia de um experimento de pesquisadores Universidade de Ghent, também da Bélgica.

Foram espalhados 36 scanners bluetooth pelo terreno e adjacências do festival. A ideia dos pesquisadores era estudar o movimento das pessoas dentro da festa. Para isso, cada scanner monitorou aparelhos celulares com Bluetooth em uma área de 30 metros. Os cientistas, porém, não tiveram acesso a informações pessoais – eles rastrearam apenas o endereço MAC dos aparelhos (número que os identifica na rede).

A partir desse estudo, os pesquisadores querem desenvolver uma nova geração de dispositivos de monitoramento. “Rastrear movimentação via bluetooth pode ser interessante. Isso pode ajudar varejistas a monitorar o número de clientes em diferentes momentos”, disse à Reuters o Nico Van de Weghe, um dos responsáveis pelo estudo. Segundo ele, esse tipo de rastreamento também pode ser aplicado na segurança, para monitorar a saída das pessoas de grandes eventos ou rastrear movimentos suspeitos.