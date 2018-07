Leia mais

EA Sports, empresa responsável pela série de jogos Fifa, anunciou nesta terça-feira, 1, que não vai criar um jogo novo inspirado na Copa do Mundo da Rússia - em outras Copas, a empresa lançava um game separado da série.

EA Sports Cristiano Ronaldo é o garoto propaganda da atualização gratuita da Copa do Mundo

Em contrapartida, a empresa anunciou que fará uma atualização gratuita de FIFA 18, lançado no ano passado, que trará o conteúdo do torneio mundial de seleções ao jogo.

A atualização terá os estádios da Copa da Rússia, os uniformes das seleções, a bola oficial, e claro, a taça da Copa do Mundo. A atualização estará disponível para os usuários a partir do dia 29 de maio deste ano, para as versões de PlayStation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch -- já as versões para Xbox 360 e PlayStation 3 ficarão sem a novidade.

Além de poder disputar a Copa com as 32 seleções classifcadas, será possível também para o jogador criar seu próprio campeonato com times que não passaram para o Mundial, como Itália, Chile e Estados Unidos. Assista abaixo ao trailer oficial da atualização: