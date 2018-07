O FIFA Superstars é o primeiro movimento da FIFA em direção à produção de games para redes sociais.

Disponível no Facebook, o jogo – com temática da Copa do Mundo – permite que o jogador monte seu time de acordo com sua preferência e jogue partidas contra a rede de amigos no Facebook.

Jogar não custa nada, mas é preciso desembolsar de 1 a 2 libras pelos pacotes com os jogadores. À medida em que o torneio avança, dá para usar os pontos que você ganha no jogo para comprar esses pacotes.

Outra coisa legal é que os eventos do jogo vão se revelar à medida em que a Copa do Mundo for se desenrolando.