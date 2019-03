Isaiah J. Downing/Reuters Jeff Bezos, fundador da Amazon, lidera pelo segundo ano consecutivo a lista de pessoas mais ricas do mundo

As empresas de capital aberto com maior valor de mercado atualmente são do mundo tecnológico. Amazon, Microsoft, Google e Apple se alternam no topo do ranking. Essa tendência também se reflete na lista das pessoas mais ricas do mundo. Nesta terça, 5, a revista Forbes divulgou o seu ranking anual de bilionários, dominado por figurões do mundo tecnológico.

Entre os dez primeiros colocados, metade é de figurinhas carimbadas da tecnologia. Com uma fortuna de US$ 131 bilhões, Jeff Bezos, chefão da Amazon ficou em primeiro lugar geral pelo segundo ano consecutivo. Bill Gates, fundador da Microsoft, aparece em segundo com uma fortuna estimada em US$ 96,5 bilhões. Completam a lista dos dez primeiros Larry Ellison, fundador da Oracle, em 7º lugar (US$ 62,5 bilhões), Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, em 8º lugar e Larry Page, cofundador do Google, em 10º lugar (US$ 50,8 bilhões).

A ausência de gente ligada a hardware no topo do ranking é notável: Laurene Powell, viúva de Steve Jobs, aparece em 54º lugar com fortuna de US$ 18,6 bilhões. Tim Cook, presidente executivo, não está na lista.

Os nomes ligados à tecnologia chegam a dez quando olhados os primeiros 25 colocados do ranking, incluindo alguns dos principais figurões das gigantes chinesas. Fazem parte Sergey Brin, o outro cofundador do Google, em 14º lugar (US$ 49,8 bilhões), Steve Ballmer, ex-presidente-executivo da Microsoft, em 19º (US$ 41,2 bilhões), Ma Huateng, fundador da Tencent, em lugar 20º (US$ 38,8 bilhões), Jack Ma, fundador do Alibaba, em 21º lugar (US$ 37,3 bilhões) e Michael Dell, fundador da Dell, em 25º lugar (US$ 34,3 bilhões).

Elon Musk, chefão da Tesla e da SpaceX, está em 40º lugar com uma fortuna de US$ 22,3 bilhões. O brasileiro Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, é o primeiro nome nacional da lista ligado à tecnologia. Em 140º na lista, a fortuna dele está estima em US$ 9,3 bilhões, a frente de Jan Koum, fundador do WhatsApp, Lei Jun, fundador da Xiaomi, Robin Li, fundador da Baidu e Jack Dorsey, cofundador e presidente executivo do Twitter.