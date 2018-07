Primeiros lugares da fila foram vendidos por US$ 1.250. FOTO: Reprodução/Twitter Primeiros lugares da fila foram vendidos por US$ 1.250. FOTO: Reprodução/Twitter

SÃO PAULO – A loja da Apple na Quinta Avenida, principal centro de compras de Nova York, já começou a receber a tradicional fila de fãs ávidos por comprar seu novo modelo de iPhone.

Até aí, tudo bem, não fosse o fato de que não há nem certeza de que a empresa de fato anunciará novas versões de seu smartphone no evento de imprensa que acontece só na próxima terça-feira, 9, e que o produto, na melhor das hipóteses, só deve chegar às lojas daqui a duas semanas.

Quem primeiro mostrou que a filha havia começado a ser formada foi o investidor de tecnolgia Dan Benton, em um tweet com foto das pessoas acampadas e envoltas em sacos de dormir amarelos.

Apple Store on 57th & 5th. Ever seen a line start 6 days early for an Android phone? @tim_cook @MusaTariq pic.twitter.com/eKdkGFAKAG — Dan Benton (@dcbandor) September 3, 2014

A redação do Business Insider, site americano dedicado a tecnologia, confirmou com um representante da loja de que a fila já existe. “Eles estão lá fora e nem sabem pelo que estão esperando. Não anunciamos nada até agora”, disse. De acordo com o site CNET, duas das pessoas que estão na fila representam uma revendedora de aparelhos chamada BuyBackWorld. Segundo a publicação, elas estavam nos dois primeiros lugares da fila, mas venderam sua preferência por US$ 1.250.

Espera-se que a Apple lance um novo modelo do iPhone (ou dois, segundo os principais rumores). Até agora, a expectativa é de que os modelos tenham tela maior – 4,7 ou 5,5 polegadas de tela – e a incorporação da tecnologia NFC, muito usada para pagamentos móveis.