O evento – gratuito – volta toda sua atenção para o mercado de games, apresentando uma perspectiva do que está sendo produzido no Mercosul. Em parceria com o Ministério da Cultura, o FILE vai apresentar jogos produzidos no Brasil e premiados pela Abragames – entidade que promove o desenvolvimento dos jogos eletrônicos no país. Entre os principais títulos estão Zumbi – O Rei dos Palmares (foto) e Capoeira Experience.

Também acontecerá um simpósio nos dias 3 e 4 de dezembro, a partir das 19h30 no Oi Futuro. Entre os palestrantes estão o designer de games uruguaio Gonzalo Frasca, que vai analisar o impacto dos games em nosso entendimento de mundo, e o Coordenador-Geral de TV e Plataformas Digitais do MinC, Octavio Penna Pieranti.

O FILE também promoveu gratuitamente no Rio de Janeiro um festival de música eletrônica feita com controladores de games antigos (conhecida como chiptune). O Hipersonica rolou no dia 23, no pátio do MAM (Museu de Arte Moderna), no Aterro do Flamengo.

Entre os nomes que passaram pela animada pista de dança improvisada, os DJs americanos Bit Shifter e Bubblyfish, os suecos Random e Covox, além do brasileiro Pulselooper e o inglês Henry Homesweet – que acrescentava fortes doses de Drum’n'Bass ao seu set, com direito a arriscar uns toasts no microfone e tudo mais.

O Hipersonica acabou funcionando como um aquecimento para o evento principal, projetando uma organização compacta e eficiente, direcionada a um público selecionado. Para se inscrever nas palestras do FILE Games Rio 09, basta visitar o site oficial do evento.

SERVIÇO:

Data: de 02 a 18 de dezembro de 2009

Horário: de terça a domingo das 11h às 20h

Local: Oi Futuro – Rua Dois de Dezembro, 63 – Flamengo

Informações: (21) 3131-3060

Entrada franca