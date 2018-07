FILE Hipersônica leva shows gratuitos de música eletrônica ao Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro recebe hoje (segunda-feira, 23) uma etapa do Festival Internacional da Linguagem Eletrônica – o FILE. Diversos artistas que criam música eletrônica usando videogames – como Nintendo e Game Boy – se apresentarão a partir das 19h no MAM, no Aterro do Flamengo. A entrada é gratuita, bastando imprimir o convite no site ou no fim deste post.

23/11/2009 | 00h22