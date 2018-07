Começou nesta terça-feira, 27, em São Paulo, a 11ª edição do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, o File. Esse ano, o festival vai até o dia 29 de agosto e as instalações se espalham pela cidade e vão até o público: você pode interagir com obras no metrô, no Conjunto Nacional, na Avenidade Paulista e no vão livre do Masp.

Nesta terça, estrearam a maioria das instalações. Zee, de Kurt Hentschläger, que vai até o dia 8 de agosto, projeta luzes em uma densa neblina e faz com que cada pessoa veja as luzes como formas geométrica diferentes. Na quarta, na esquina da Paulista com a Consolação, será exibido o SMSlingshot, um estilingue com teclado que projeta na parede a mensagem digitada.

No site do FILE, estão disponíveis a programação completa e links para a transmissão ao vivo dos simpósios que vão acontecer no festival de 27 a 30 de julho.