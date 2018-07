Site elimina serviço após processo judicial sofrido pelo Megaupload; Uploaded.to para de funcionar nos EUA

MADRI – O site de armazenamento de arquivos Filesonic eliminou a opção de compartilhar documentos com outros usuários depois que as autoridades americanas desativaram o site de downloads Megaupload por suposto crime de pirataria digital relacionado à violação de direitos autorais.

“Todas as funções de compartilhamento de arquivos foram desativadas. Nosso serviço só pode ser usado para publicar e recuperar arquivos que o próprio usuário tenha postado”, explica o Filesonic em sua página principal.

O serviço, que até agora permitia o compartilhamento de arquivos, mudou sua política depois de as autoridades americanas acusarem o Megaupload de fazer parte de “uma organização criminosa responsável por uma enorme rede de pirataria mundial de informática” que causou mais US$ 500 milhões em danos aos direitos autorais.

Até a página oficial do site no Facebook saiu do ar.

Outro site a sentir o impacto do fechamento do Megaupload foi o Uploaded.to, que não está mais disponível para usuários nos Estados Unidos.

