Elon Musk/Twitter Na Califórnia, X Æ A-12 Musk terá que ter nome de gente como a gente

Mais uma vez, o filho recém-nascido de Elon Musk e da cantora Grimes ficou em destaque nas redes sociais e sim, pelo mesmo motivo das últimas semanas: seu nome. O presidente executivo da Tesla afirmou que vai fazer uma pequena alteração no nome do filho, depois de esbarrar em uma lei da Califórnia para registros de crianças e, agora, de X Æ A-12, o pequeno se chamará X Æ A-Xii.

No estado da Califórnia, só é permitido registrar nomes que contenham apenas letras do alfabeto americano, que não incluem números. Em uma publicação no Instagram neste domingo, 24, Grimes foi perguntada se mudaria o nome do filho por conta da lei e respondeu com o novo nome, X Æ A-Xii, e ainda acrescentou: "numerais romanos. Fica melhor, para ser sincera". Segundo Musk, a pronúncia do nome do filho é "X Ash A twelve" e não deve mudar após a adição do numeral romano.

A polêmica envolvendo o nome do filho de Musk e Grimes, que tem gerado muitos memes nas redes sociais, pode ainda ganhar mais um capítulo. Isso, porque o símbolo Æ também foge à regra da lei estadual. Enquanto isso, os pais do pequeno continuam explicando o nome do pequeno para a internet — pelo menos até a próxima mudança.

"Primeiro, minha parceira é a que mais veio com o nome", disse Musk sobre Grimes. "Quero dizer, é apenas X, a letra X, um, e o 'Æ' é pronunciado 'Ash' e, em seguida, A-12 é minha contribuição. (A-12 é de) Arcanjo 12, o precursor do SR-71, o avião mais legal de todos os tempos", contou em entrevista ao podcast de Joe Rogan.