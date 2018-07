A fêmea de pastor alemão Cholli está encarregada de cuidar de três filhotes de puma que nasceram no zoológico de Samara, na Rússia. A medida foi tomada para proteger os filhotes, que poderiam acabar machucados no convívio com os pais. Cholli acabou de ter cria, deu à luz cinco cachorrinhos, e aceitou de bom grado cuidar dos três felinos.

As fotos são de Alexander Kuzovenko/EFE