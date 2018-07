Filhote de elefante que nasceu na terça-feira, 20, no zoo Blijdorp, em Roterdã. Foto: Marten Van Dijl/EFE

O zoólogico Blijdorp, em Roterdã, na Holanda, ganhou três moradores: um filhote de elefante nasceu na terça, 20, e dois filhotes de tigres-de-Sumatra, há oito semanas.

A filhote de elefante, fêmea, pesa 75 quilos e, segundo a equipe que a acompanha, está “mais para pequena”. Esse é o 14º elefante que nasce no zoo. Foi a primeira vez que o zoo permitiu que o filhote nascesse no ambiente em que os elefantes vivem e e na companhia dos outros membros da manada. Segundo a equipe, é melhor para o recém-nascido ficar de pé no chão de terra fofa no que no cimento que cobre o chão da maternidade. Dá para acompanhar a manada, e o crescimento do filhote, via webcam no site do zoo.

E na quarta, 21, foi o primeiro dia em que os dois filhotes machos de tigre-de-Sumatra puderam sair da maternidade, onde estavam na companhia da mãe, Alia. Antes de sair para brincar pela primeira vez no chão de terra, eles foram vacinados. Os dois filhotes já são vedetes do zoo e seus nomes devem ser anunciados na semana que vem. Tigres-de-Sumatra são animais ameaçados de extinção. Na última contagem feita na Indonésia havia apenas 326 desses animais.