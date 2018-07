Uma das primeiras ações promocionais seria com o catálogo de Roberto Carlos

SÃO PAULO – A “filial” brasileira da loja virtual de música iTunes deve abrir no dia 8 de dezembro. As informações são do blog de Lauro Jardim, da Veja.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e noGoogle+

Nenhuma confirmação oficial foi dada pela Apple. A versão brasileira da loja chega “apenas” oito anos depois do lançamento da matriz americana, em 2003.

O blog diz também que a empresa americana teria fechado acordo com várias gravadoras brasileiras. E que umas das primeiras ações promocionais de peso será com Roberto Carlos, que até hoje não disponibilizou seu catálogo para compra online.

No exterior, o iTunes também oferece filmes e séries de TV. Espera-se, portanto, acordos com fornecedores brasileiros desse tipo de conteúdo também.

—-

Leia mais:

• iTunes pode chegar ao Brasil em dezembro

• iTunes Match já está disponível