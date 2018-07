Documentário investiga como os termos de serviço e as políticas de privacidade mudaram nos últimos dez anos

SÃO PAULO – Entre tantos temas e personagens do mundo da tecnologia ganhando as telas do cinema, chegou a vez dos termos de uso dos sites e de privacidade serem o assunto de um filme. O documentário Terms and Conditions May Apply do diretor Cullen Hoback, que estreia nesta quarta-feira, 23, no Festival de Sundance, vai atrás de contar como os termos de uso e as políticas de privacidades das grandes empresas de comunicação da internet surgiram e porque mudaram tanto nos últimos anos.

O tom é do filme é de alerta para a questão. A posição fica clara no trailer, que pergunta: “O maior golpe da história não envolve tomar dinheiro, é sobre pegar a suas informações.”

Hoback começa a discussão em 1999 e mostra o primeiro termo de uso do Google, atualmente excluído do histórico oficial da da empresa. No texto, o Google primava pela privacidade e afirmava que não conseguia identificar os usuários com o material coletado, algo bem diferente do panorama atual.

Mas por que isso mudou? O diretor mostra como o Ato Patriótico, onde o governo americano cobrou maior vigilância das empresas com o que corre online, e a chegada dos anunciantes, forçaram a necessidade de se coletarem mais dados para sobreviver, transformando isso em material valioso para vigilância e para os negócios.

Além do Google, os alvos do filme passam pelo presidente dos EUA, Barack Obama e, claro, Mark Zuckerberg, que é entrevistado em uma ‘emboscada’ armada pelo diretor.

Ainda sim, Terms and Conditions May Apply não aborda só o lado negativo da história. O filme também mostra como o excesso de dados coletados permitiu o crescimento das empresas e o desenvolvimento da internet que conhecemos hoje.

“O que precisa mudar é a percepção geral de como os nossos dados é usado. O primeiro passo é a consciência”, resumiu Hoback, em entrevista para o site CNET.

