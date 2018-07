A estreia mundial do penúltimo filme da saga Harry Potter é apenas no dia 19, sexta-feira. Só que, como está acontecendo com muitos blockbusters de Hollywood, a primeira parte do fim da série (o último livro, Harry Potter e as Relíquias da Morte, será retratado em dois filmes), vazou e já se encontra na internet. Mas não o longa todo. Apenas seus 36 minutos iniciais estão em diversos sites de torrent web afora.

A relação da obra J. K Rowling com donwloads ilegais não é de agora. O penúltimo filme da série, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, foi baixado mais de oito milhões de vezes em sites de torrent. Além disso, o último livro, Harry Potter e as Relíquias da Morte, também vazou na internet antes de seu lançamento oficial em 2007.

O vazamento ocorreu um dia após a Warner Bros ter realizado uma premiere do longa em Nova York. O Torrent Freak, site com notícias sobre arquivos para download, acredita que a empresa, com medo que o filme todo caísse na web, apresentou apenas os 36 iniciais.