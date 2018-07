Documentário sobre a rede de compartilhamento poderá ser visto gratuitamente na plataforma de streaming da AOL

SÃO PAULO – O documentário Downloaded, que conta a história do Napster e foi lançado oficialmente dentro do festival South by Southwest (SXSW), em março, estará disponível gratuitamente na internet, via streaming, a partir de quinta-feira.

O filme dirigido e escrito por Alex Winters será o primeiro entrar no ar gratuitamente pela plataforma de streaming da AOL, chamada AOL On.

O documentário também poderá ser visto pelo aplicativo para dispositivos móveis da AOL, em plataformas com Roku e Xbox. A exibição é uma parceria da AOL com a VH1.

Além da versão completa do filme, será possível escolher assistir separadamente a sete capítulos e ver também conteúdo extra exclusivo. Para marcar a estreia, Winter vai participar online da estreia na plataforma da AOL.

Downloaded mostra a gênese, o auge, a queda e as consequências da rede de compartilhamento de MP3 criada pelos jovens Shawn Fanning e Sean Parker. O filme também tem entrevistas com Noel Gallagher, Snoop Doog, David Bowie, Billy Corgan, entre outros.