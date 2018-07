A estreia de A Rede Social, o filme de David Fincher sobre a criação de Facebook, liderou a bilheteria dos cinemas americanos e canadenses no fim de semana, com arrecadação de US$ 23 milhões.

Jesse Eisenberg interpreta o personagem de Mark Zuckerberg, criador do Facebook, retratado como um jovem universitário de Harvard com poucas habilidades sociais e muito talento informático que está disposto a tudo para conquistar seu objetivo, apesar de ele mesmo demonstrar não saber qual é.

A Rede Social leva ao público uma história sobre sucesso, ambição, dinheiro e traição sobre o surgimento de um site que conta hoje com mais de 500 milhões de usuários no mundo todo.

Orçado em US$ 50 milhões, o filme estreou em 2.771 salas de cinema nos EUA e no Canadá.

“Não tenho nenhuma dúvida de que este filme ficará (nos cartazes) durante muito tempo”, disse à revista Variety Rory Bruer, presidente de distribuição mundial da Sony Pictures — estúdio responsável pelo filme.

O segundo lugar da bilheteria é de “A Lenda dos Guardiões”, com US$ 10,9 milhões. O filme em 3D de Zack Snyder, que custou US$ 80 milhões, arrecadou cerca de US$ 30 milhões até agora na América do Norte.

O terceiro posto foi para Wall Street: O Dinheiro Nunca Dorme, com US$ 10,1 milhões.

As duas obras que fecham o ‘top 5′ do fim de semana são Atração Perigosa, dirigido e protagonizado por Ben Affleck, com US$ 10 milhões, e a comédia A Mentira, com Emma Stone, que lucrou US$ 7 milhões.

Duas das grandes estreias da semana, como foi o caso do terror Caso 39, com Renée Zellweger, e do drama Let Me In — remake de Deixa Ela Entrar –, arrecadaram pouco mais de US$ 5 milhões cada.

/ EFE