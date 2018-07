Centenas de filmes dos estúdios Disney, Pixar e DreamWorks poderão ser alugados pelo site de vídeos do Google

SÃO PAULO – Diversas produções da Disney entraram no catálogo de filmes que podem ser alugados pelo YouTube, informou o Google nessa quinta-feira, 24. Títulos como Alice no País das Maravilhas, Carros e Piratas do Caribe podem ser alugados por valores a partir de US$ 0,99.

Segundo comunicado do Google, somente alguns filmes dos estúdios Disney já estão disponíveis, mas, em breve, outras centenas poderão ser alugadas, incluindo títulos como da Pixar e da DreamWorks. A Disney também vai disponibilizar cenas de bastidores e entrevistas com atores e produtores na área de Extras do YouTube.

O serviço de aluguel de filmes e séries de TV do YouTube, acessado pelo endereço youtube.com ainda não está disponível no Brasil.