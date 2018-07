Google Market passa a vender livros e alugar filmes online

O Google nasceu como buscador, lançou serviços de e-mail, de mapas, de tradução, uma rede social, um sistema operacional para aparelhos móveis e, agora, vai vender livros e alugar filmes em sua loja online.

A empresa lançou uma nova versão do Android Market na semana passada, que passa a concentrar a venda de conteúdos e de aplicativos e dá um passo rumo à concorrência com o serviço equivalente da Apple, iTunes.

Além de um novo visual, que inclui mais detalhes na página de cada produto e listas de importância para filtrar aplicativos relevantes, a loja do Android agora permite baixar – e comprar – livros e vídeos. A novidade está disponível apenas para usuários dos EUA. Até então a loja vendia apenas aplicativos.

Os livros são comprados, mas os filmes também têm um sistema de aluguel e de transmissão por streaming. Depois de pagar, o usuário tem 30 dias para começar a assisti-lo e 24 horas para terminá-lo. No iTunes, o aluguel de filmes está disponível desde 2008 e a venda, desde 2006. A loja da Apple também vende músicas, reúne podcasts e aluga episódios de séries de televisão.

O novo serviço do Google já vem com uma característica lançada há pouco pela Apple: a sincronia. Os livros e os filmes baixados no Market ficam vinculados à conta do usuário no Google e são acessados em qualquer aparelho com acesso à internet ou baixados em celulares ou tablets com Android.

Vincular livros e filmes às contas Google abre oportunidades na área publicitária da companhia, que tem como principal fonte de renda os anúncios direcionados exibidos em seus produtos. Quanto mais dados são compartilhados com a empresa, melhor ela pode vender anúncios personalizados.

O relatório trimestral do Google, divulgado quinta-feira, informou que seis bilhões de aplicativos foram baixados na loja do Android em seus três anos de existência.

FACEBOOK PARA TODOS

O aplicativo Facebook para Todos os Celulares funciona em qualquer lugar do mundo e em mais de 2.500 modelos de aparelhos. Lançado pela rede social, ele busca atingir quem não tem smartphone e usuários de países em desenvolvimento. O app acessa quase todos recursos do Facebook e o download pode ser feito no site móvel da rede. Em parceria com o Facebook, a Tim oferece 90 dias de acesso gratuito ao app por meio da rede de dados.

—-

