SÃO FRANCISCO – Após o ciberataque sofrido pela Sony Pictures na semana passada, pelo menos cinco títulos que ainda não estrearam, ou que só foram exibidos em parte do circuito, da distribuidora vazaram na internet, de acordo com a imprensa especializada.

Annie, remake do famoso musical, protagonizado por Jamie Foxx e produzido por Will Smith, cuja estreia nos Estados Unidos está prevista para o dia 19 de dezembro, e Fury (Corações de ferro), um drama de guerra com Brad Pitt que estrou em outubro nos EUA, são algumas dos filmes pirateados, segundo The Hollywood Reporter.

Estreias como Sr. Turner, sobre o pintor inglês J.M.W. Turner, dirigido por Mike Leigh, Still Alice, com Julianne Moore e Alec Baldwin, e To write love on her arms também vazaram.

A Sony Pictures foi vítima de um ciberataque na segunda-feira passada. O grupo de hackers responsável pela invasão, denominado “GOP”, paralisou os sistemas da empresa e fez exigências, ameaçando divulgar “dados internos” da Sony caso não tivesse as reivindicações atendidas.

Um porta-voz da companhia em Madri informou à Agência Efe nesta segunda-feira que o sistema continua “fora do ar” de forma “preventiva”, com o objetivo de “evitar maiores consequências” e que a empresa espera que o problema seja resolvido ao longo da semana.

Publicações especializadas na indústria cinematográfica como Hollywood Reporter e Deadline afirmam que a companhia, sediada no Japão, investiga uma possível relação do ciberataque com a Coreia do Norte.

O governo norte-coreano emitiu um comunicado na sexta-feira ameaçando com “severo castigo” os autores do filme A entrevista, comédia protagonizada por Seth Rogen e James Franco, sobre um plano da CIA para assassinar o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

/ EFE