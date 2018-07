Juiz deve levar algumas semanas para anunciar sua decisão; companhias devem apresentar petições adicionais

SEATTLE – Um especialista que prestou depoimento pelo Google na terça-feira afirmou que a Microsoft vai faturar cerca de US$ 94 bilhões de dólares até 2017 com o console de videogames Xbox e o tablet Surface, dois produtos que usam tecnologia de comunicação sem fio patenteada pelo Google.

Michael Dansky, especialista que trabalha para a divisão Motorola Mobility do Google, depôs no dia final de um importante julgamento sobre patentes que envolve Google e Microsoft em Seattle.

O valor de US$ 94 bilhões que ele mencionou também inclui um adaptador sem fio que a Microsoft já deixou de vender. Não estava claro qual era a data inicial adotada por ele para essa estimativa de faturamento.

A Microsoft se recusou a comentar o número.

O julgamento de uma semana conduzido no tribunal federal norte-americano em Seattle vai determinar quais royalties a Microsoft deve pagar ao Google pela licença de uso de algumas patentes da Motorola.

O Google concluiu a aquisição da Motorola por US$ 12,5 bilhões de dólares alguns meses atrás, em parte, por conta do acervo de patentes da companhia.

A Motorola solicita até US$ 4 bilhões de dólares anuais em royalties por suas patentes de comunicação sem fio e vídeo, e a Microsoft argumenta que a rival tem direito a apenas 1 milhão de dólares anuais.

Se o juiz James Robart decidir que o Google merece apenas royalties modestos, as patentes da Motorola serão uma arma mais fraca na negociação de licenças entre o Google e empresas rivais.

Antes do julgamento, Robart anunciou que os depoimentos sobre acordos de licenciamento entre Microsoft, Motorola e outras empresas de tecnologia seriam revelados ao público, acompanhados por outras informações financeiras sensíveis.

Mas o juiz voltou atrás nesta semana, alegando que precedentes na instância de recursos o forçavam a manter os dados secretos. Na terça-feira, ele fez remover os espectadores da sala de audiências e ouviu duas horas de depoimentos sigilosos.

Robart deve levar algumas semanas para anunciar sua decisão, visto que as companhias devem apresentar petições adicionais.

