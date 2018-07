A transição total para o sinal digital agora será feita gradualmente, entre 2015 e 2018; prazo anterior era junho de 2016

Gustavo Porto

SÃO PAULO – O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, revelou nesta quinta-feira, 16, que o governo revisou o cronograma para a digitalização de todo o sinal de televisão no País. Com isso, o fim do sinal analógico, marcado para 30 de junho de 2016, ocorrerá, gradualmente, entre 2015 e 2018.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Segundo o ministro, a decisão ocorreu para evitar o gargalo na procura por conversores de televisão analógica para digital ou mesmo de aparelhos de televisão digital em um curto período de tempo.

“Como está previsto, teríamos a necessidade de conversor e televisão superior a 20 milhões, 25 milhões. Essa concentração pode dar um problema de faltar aparelho, subir preço, por isso vamos distribuir no tempo, o que parece mais razoável”, afirmou Bernardo, antes de participar de uma palestra para ex-alunos da escola de negócios Insead, em São Paulo (SP).

Segundo o ministro, a digitalização do sinal de TV no País escalonado terá início pelas maiores regiões metropolitanas, como São Paulo e Rio de Janeiro, e será ampliado para outras áreas até 2018.

4G. Bernardo afirmou, na palestra, que na semana que vem terá uma reunião com operadoras telefonia celular para avaliar como está a implantação da tecnologia 4G no País e ainda, consequentemente, o plano das operadoras para a telefonia rural no País. Aos jornalistas, o ministro avaliou que a implantação está ocorrendo normalmente.

O ministro disse ainda não ter recebido qualquer pedido da área de Defesa do governo para que fosse disponibilizada aos militares um pedaço da faixa de 700 MHz de telefonia para seu uso exclusivo. “Para nós, não pediram”, concluiu.

/ AGÊNCIA ESTADO