Por um comunicado à imprensa, a Apple confirmou o lançamento do iPhone 4 branco. Dez meses depois de seu anúncio e de muita especulação, o aparelho começará a ser vendido na próxima quinta-feira, 28. O celular será vendido pela loja online da Apple e por revendedores autorizados nos Estados Unidos e em outros 27 países da América do Norte, Eupora, Ásia e Oceania. Por enquanto, não há previsão de lançamento para o Brasil, mas o comunicado diz que outros países terão acesso ao smartphone “logo”.

O anúncio confirma a promessa feita em março por Phil Schiller, vice-presidente mundial de marketing de produtos da empresa, de que a versão clara seria lançada na primavera do Hemisfério Norte. Hoje, Schiller voltou a se pronunciar sobre o assunto: “o iPhone 4 branco finalmente chegou e é lindo. Agradecemos a todos que esperaram pacientemente enquanto trabalhávamos para deixar todos os detalhes prontos”.

Há apenas que se pensar quais são os “tantos detalhes” que causaram um atraso de dez meses no lançamento. Em junho do ano passado, Steve Jobs apresentou a quarta versão do smartphone e anunciou que ele seria vendido nas cores preto e branco, mas apenas o modelo negro chegou às lojas naquele mês. Desde então, foram muitos os rumores e as especulações sobre a data de lançamento do iPhone 4 branco e as possíveis melhorias que eles iria trazer. Mas o aparelho é exatamente igual a seu irmão preto, a única diferença é mesmo a cor.

O modelo de 16 gigabytes (GB) será vendido por US$ 199 e o de 32 GB, por US$ 299.

iPad 2 pelo globo. A Apple aproveitou a data (que também foi marcada pela confirmação oficial de que tanto o iPhone quanto o iPad inadvertidamente armazenam dados de localização dos usuários) para anunciar que o iPad 2 começará a ser vendido em mais 13 países. No Japão, o tablet também chega nesta quinta-feira. Em outras 12 localidades, como Índia, África do Sul e Turquia, começa a ser vendido na sexta-feira, 29, com preço entre US$ 499 (modelo de 16 GB apenas com Wi-Fi) e US$ 829 (modelo de 64 GB com Wi-Fi + 3G).