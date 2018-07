Crianças passam a aprender digitação nas escolas; letra cursiva se torna opcional. FOTO: REUTERS Crianças passam a aprender digitação nas escolas; letra cursiva se torna opcional. FOTO: REUTERS

A partir de 2016, as crianças finlandesas terão aulas de digitação nas escolas, enquanto o ensino de escrita à mão da letra cursiva irá se tornar opcional.

A conselheira da Secretaria Nacional de Educação da Finlândia, Minna Harmanen, explica que “ter uma digitação fluente é uma habilidade cívica importante, que pode ser associada por todos”. Ela lembra que há muitos cursos escolas que já utilizam material escolar digital e a rapidez na digitação é de grande importância para o desenvolvimento dos alunos.

Mas a medida não irá extinguir a escrita à mão das escolas. Os professores que desejarem continuar ensinando a escrita cursiva tem liberdade para isso, ainda de acordo com a conselheira. A Secretaria está finalizando as mudanças para as escolas primárias e serão aplicadas a partir do outono de 2016.