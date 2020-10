Aly Song/Reuters Alipay é controlada pela fintech chinesa Ant Group, do grupo Alibaba

A fintech chinesa Ant Group recebeu luz verde para registrar sua oferta pública inicial de ações (IPO) na bolsa de Xangai, afirmou o órgão responsável pelo mercado local nesta quarta-feira, 21, abrindo caminho para um IPO que pode movimentar US$ 35 bilhões.

A Ant, unidade de pagamentos do grupo chinês de comércio eletrônico Alibaba, quer listar ações simultaneamente em Hong Kong e Xangai nas próximas semanas, afirmaram fontes.

A listagem pode ser o maior IPO do mundo, superando o recorde de US$ 29,4 bilhões movimentado na oferta da petrolífera saudita Saudi Aramco, em dezembro. A precificação do IPO deve ocorrer em 27 de outubro.

A fintech está buscando vender até 1,67 bilhões de ações classe A, representando 5,5% de seu capital, com uma opção de lote adicional de 15%.

Uma unidade da Alibaba vai subscrever 730 milhões de ações na oferta da Ant. Os recursos serão usados para apoiar os negócios de economia digital da fintech, bem como pagamentos internacionais e melhoria de suas capacidades de pesquisa e desenvolvimento.

A Ant, maior empresa de pagamentos móveis da China, teve lucro operacional US$ 17,78 bilhões em 2020 até setembro, alta de 42,6% em relação ao mesmo período de 2019.