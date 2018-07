Recentemente, o Link publicou uma análise do Touch 3G, um celular da HTC que, assim como o iPhone, não possui teclado físico. Quase toda operação é feita pela tela sensível ao toque, exceto por um botão direcional e dois botões físicos, um para atender, outro para desligar.

Fã de smartphones e usuário da plataforma há muitos anos, decidi fazer um test-drive de usabilidade.

Nunca fui muito com a cara de aparelhos totalmente touchscreen. Acho que preciso da resposta táctil de um botão. Nunca quis ter um iPhone por esse motivo.

A primeira impressão foi boa. O teclado virtual do Touch 3G (abaixo) funciona muito bem, em alguns momentos bem melhor que o do iPhone. Mas mesmo funcionando direito, não existe a resposta nos dedos, o clique suave ou o deslizar sólido de uma tecla.

Foi especialmente frustrante tentar teclar rapidamente um documento na telinha. Com um teclado físico querty (o mesmo dos PCs), mesmo em miniatura, é muito mais fácil coordenar os polegares para teclar.

Mesmo com o uso do T9 – um sistema que acelera a digitação, sugerindo palavras de acordo com a sequência de letras digitadas – não consegui de jeito nenhum ter a mesma velocidade de digitação que consigo com o teclado do meu smartphone, um HTC S621.

Não funciona com tudo…

A navegação pela web também se mostrou um pouco incômoda. Deslizar o dedo para rolar a tela é bacana, mas navegar usando um botão é bem mais rápido, sem falar que deixa livre uma mão, pois o polegar da mão que segura o aparelho pode rolar a tela.

Para jogar então, a telinha é incrivelmente ruim. Mesmo sendo compatível com múltiplos toques, a resposta é péssima. E isso não é privilégio do Touch 3G. No iPhone, a experiência é ainda pior.

… mas tem suas vantagens

É claro que nem tudo é ruim com uma tela sensível ao toque. O teclado virtual, para discar um número e fazer ligações, é fantástico. Teclas grandes, resposta rápida. Quando demanda poucos toques na tela, os botões virtuais funcionam bem.

Para editar fotos, também não há nada como uma tela sensível ao toque. E mesmo na navegação, a coisa flui muito melhor, pois basta tocar em um link para ser redirecionado. Com apenas o teclado, é preciso fazer uma pequena ginástica digital para encontrar o link e clicá-lo.

De volta aos botões

A conclusão dos 15 dias de touchscreen é que essa tecnologia não é para todo mundo. Tem gente que se adapta, mas tem gente que não consegue. E eu sou um desses.

Minha esperança é o Palm Pre, ou uma eventual versão GSM. Além do teclado, ele conta com tela sensível ao toque. Aí sim, teremos uma interface efetivamente útil, pois cada um usará como deseja. Em alguns programas, a tela. Em outros, o teclado. Usabilidade é isso, liberdade e facilidade de uso.

Depois que voltei ao meu S621, eu tive aquela sensação boa de voltar para casa. Os botõezinhos fazem falta. Meus dedos percorreram felizes a extensão pequenina do teclado, cada função claramente marcada, localizada e rapidamente acessível.

Eu definitivamente sou uma pessoa de botões. E você? Prefere uma tela touchscreen, os bons e velhos botões ou um misto dos dois?