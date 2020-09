Amazon Com preço sugerido de R$ 349 o aparelho conta com a presença da assistente de voz Alexa

O consumidor que deseja assistir a serviços de streaming em sua TV no Brasil ganhará mais uma opção no mercado em 8 de outubro: nesta quinta-feira, 24, a Amazon anunciou em um evento próprio o lançamento da Fire TV Stick Lite, novo modelo de seu dispositivo capaz de deixar qualquer televisão “conectada” a aplicativos, a partir de uma entrada HDMI. Com preço sugerido de R$ 349 e já disponível em pré-venda, o aparelho traz uma novidade para os usuários brasileiros: a presença da assistente de voz Alexa para dar uma mãozinha na hora de escolher o que assistir.

“Hoje, assistir TV pode ser um bocado confuso. Para muita gente o que importa são os programas e não saber onde eles estão, então a Alexa pode ajudar”, diz ao Estadão Sandeep Gupta, vice-presidente da área de Fire TV da Amazon, em entrevista exclusiva antes do evento. Segundo ele, em vez de se perder entre aplicativos e comandos de busca, o usuário poderá apenas falar com o controle remoto do dispositivo – que vem imbuído de um microfone – para pedir o seu programa favorito.

Na visão dele, “voz é o melhor jeito possível de interagir com a TV.” Questionado pela reportagem, o indiano afirma que o sistema está preparado para entender a pronúncia “abrasileirada” de palavras em inglês e que sempre privilegiará o conteúdo que já estiver gratuito para o usuário – seja em um app gratuito ou um streaming já assinado por ele. Se por acaso o conteúdo desejado estiver disponível em mais de um app, a Alexa perguntará em qual serviço ele deve ser acessado.

Diferencial

Para Gupta, o recurso da assistente de inteligência virtual da Amazon não é útil apenas para achar os programas, mas pode servir como um diferencial da empresa no mercado. Hoje, dispositivos como o Fire TV Stick (e seus rivais Chromecast, Roku e Apple TV) são bastante populares por quem tem uma TV antiga, mas podem parecer dispensáveis em quem possui um televisor mais moderno, com apps de streaming já instalados.

Não é no que o indiano acredita. “Acredito que há espaço para Smart TVs e para outros dispositivos. Nem sempre quem compra uma TV nova está satisfeito com a experiência daquela interface, mas por outro lado, os consumidores gostam da Alexa”, diz o indiano. “Além disso, nem sempre os sistemas das Smart TVs são atualizados, mas com a Fire TV garantimos isso.”

Mas o novo dispositivo tem limitações: apesar de trazer conectividade para redes Wi-Fi de 5 GHz e ter menor consumo de energia com relação à versão anterior do Fire TV Stick, que era vendido no Brasil por cerca de R$ 350, o Fire TV Stick Lite só exibe conteúdo em resolução Full HD (1080p) – ficando distante do 4K e não sendo tão atraente para quem só quer uma experiência melhor que a da TV atual.

Além do anúncio do novo dispositivo, a Amazon também aproveitou o evento desta quinta-feira para mostrar a nova interface da linha de dispositivos Fire TV, que terá maior personalização para os usuários. “Na pandemia, as pessoas passaram a assistir conteúdos em vídeo diferentes, como vídeos de exercícios e de culinária, então queremos trazer essa experiência também”, diz ao Estadão.