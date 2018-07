A Mozilla liberou nesta quarta-feira, 9, o download da última versão de testes (Release Candidate ou RC1) do Firefox 4, a próxima edição do navegador de código livre usado por quase um terço dos usuários. O download do navegador pode ser feito aqui, e está disponível em 70 idiomas, incluindo em português. Pessoas que já tiverem baixado a versão Beta receberão a atualização automaticamente.

—-

Assim como o Chrome e a próxima versão do Internet Explorer 9, o Firefox 4 aposta na velocidade e na melhora de desempenho para agradar aos usuários que procuram um navegador leve, porém, capaz de suportar diversas aplicações e sites ao mesmo tempo.

Uma grande mudança visual é no formato das abas, que agora aparecem acima da barra de endereços e dos ícones de sites favoritos, da mesma forma que o Chrome. Além disso, há um novo botão chamado de ‘Firefox’ que substitui os tradicionais menus ‘arquivo’, ‘editar’, ‘exibir’, ‘histórico’, ‘favoritos’, ‘ferramentas’ e ‘ajuda’. No Firefox 4, ainda é possível digitar o nome do site já aberto na barra de endereços para trocar para uma aba aberta (veja todas as modificações do RC1 aqui).

Nesta última versão de testes, a mais estável desde a primeira versão Beta, a ferramenta Firefox Sync foi incluída como padrão. Com ela, o usuário pode criar uma conta para salvar o histórico de navegação, senhas memorizadas, sites favoritos, e acessar as mesmas configurações em computadores diferentes apenas indicando seu login e senha. A ferramenta é indicada principalmente para quem costuma usar mais de um computador, como o PC de casa, o notebook pessoal e o computador do trabalho, por exemplo.

Outra novidade é um organizador de abas, uma ferramenta para dividir as abas abertas em grupos e organizá-las visualmente.

O Firefox 4 RC1 ainda inclui suporte para uma ferramenta que permite escolher se o site visitado pode capturar os seus dados de navegação. Chamada de ‘Do not track’, a ferramenta dá mais controle ao usuário sobre seus dados de navegação, usados por empresa de publicidade online para traçar o perfil da pessoa e gerar anúncios relacionados ao conteúdo que ela costuma acessar.

Concorrência. O Firefox parou de crescer no último ano, enquanto o Chrome do Google aumentou sua participação de 6,7% há um ano para 16,5% dos usuários. Enquanto o Firefox 4 chega à versão Release Candidate, a Microsoft se prepara para lançar o Internet Explorer 9 no próximo dia 14, também apostando em um navegador mais leve, com mais espaço na tela para os sites e maior poder de processamento gráfico. Já o Chrome chegou nesta terça-feira, 8, à sua décima versão em pouco mais de dois anos, com uma nova ferramenta para editar as opções do navegador.