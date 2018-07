O navegador mais popular da Europa e segundo mais usado no resto do mundo, o Mozilla Firefox, finalmente chegará a sua versão 4.0 em fevereiro. A atualização estava prevista para o fim do ano passado, mas o grande número de bugs nas versões de teste acabou atrasando o lançamento.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Uma das grandes novidades a ser oferecida pelo browser é a introdução de aceleração de hardware, como no Interrnet Explorer 9. A função, no entanto, tem causado conflitos com alguns dos principais plugins, como Flash e Silverlight, e acabou se tornando o maior desafio dos desenvolvedores na fase final do projeto.

Segundo o ReadWriteWeb, o diretor-sênior da Mozilla, Damon Sicore, disse em uma lista de discussão que “o Firefox 4 vai ser sensacional”, mas que, até o lançamento oficial, “precisamos de ajuda de todo mundo para testá-lo”. Uma versão beta do navegador já está disponível para download.

No entanto, a PC World informa que ainda restam cerca de 160 bugs significantivos no projeto. O Firefox 4 também deve apresentar funções avançadas de privacidade, além de ser mais rápido e polido.