A Mozilla afirmou em seu blog nesta quarta que a nova versão do seu navegador, o Firefox 4, foi baixada 7,1 milhões de vezes nas primeiras 24 horas desde o lançamento na terça-feira, 22. Outros 3 milhões de usuários, de acordo com a fundação, atualizaram a versão mais recente de testes do Firefox 4 para a versão final.

Janela do Firefox 4 está mais enxuta e abre espaço para visualização dos sites. FOTO: DIVULGAÇÃO

O número é consideravelmente superior aos downloads do Internet Explorer 9, da Microsoft, lançado no dia 14. Também nas primeiras 24 horas, a nona edição do IE obteve 2,3 milhões de downloads de acordo com a fabricante . O IE9 e o Firefox 4 apostam em um software mais leve e com maior capacidade de rodar gráficos para se aproximar do Chrome, do Google, que vem ganhando cada vez mais usuários e já é usado por cerca de 14% dos internautas, mais que o dobro do que há um ano.

Segundo a empresa de medição de audiência StatCounter, em 24 horas o Firefox 4 se tornou responsável por 1,95% do mercado de navegadores, enquanto que o IE9 atingia 0,87% uma semana após o lançamento. Em comunicado, o CEO da empresa, Aodhan Cullen, afirmou que o Firefox 4 “eclipsou o lançamento do IE9″, em grande parte, pela falta de compatibilidade com o Windows XP. O antigo sistema da Microsoft ainda é usado por entre 40% e 55% dos computadores do mundo, dependendo do índice usado, e não roda o Internet Explorer 9.

Ao todo o Firefox 4 já tinha recebido quase 11 milhões de downloads até 19h30 desta quarta de acordo com o site criado pela Mozilla para demonstrar, supostamente em tempo real, a quantidade de pessoas que já baixaram o novo navegador.

Abaixo, o vídeo em inglês da Mozilla mostra as novidades do Firefox 4:

