Aa Mozilla lançou na terça-feira, 29, a versão pré-beta do Firefox 4.0, que pode ser baixado gratuitamente aqui (tanto para Windows, Linux e Apple; fique atento ao nome do link antes de baixar, para que você faça o download da versão compatível com seu sistema operacional).

Navegação no Firefox 4.0: abas no topo Foto: Reprodução do site Gizmodo

Mas lembre-se, está é uma versão pré-beta. Ou seja, ela deve conter diversos problemas e funções ainda não totalmente desenvolvidas. A Fundação Mozilla batizou a versão de testes de Minefield (campo minado). Quem ainda assim arriscar vai encontrar como principal mudança a localização das abas no topo da página (como na imagem acima). Abaixo, Alex Faaborg, da Mozilla, explica em vídeo a opção de deixar as abas no topo (o que pode ser desabilitado por qualquer um que queira voltar ao antigo modo).