O browser, que só perde para o Internet Explorer em popularidade, ainda está em sua versão 3.5.2, o que leva alguns desenvolvedores a acreditar que existirão esboços intermediários até o 4.0.

Segundo a Fundação Mozilla, o Firefox 4.0 trará grandes mudanças. Entre as novidades programadas estão uma interface mais leve e que poderá ser usada em telas sensíveis ao toque. Além disso, o browser deve adaptar alguns recursos do Google Chrome, como o que permite que cada aba do navegador funcione de maneira independente.