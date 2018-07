O navegador Mozilla Firefox – campeão na pesquisa do Link sobre o melhor browser, com 55% dos votos – ganhou sua primeira versão para celulares. O Firefox Mobile está disponível apenas para aparelhos Nokia N900, e você pode enviar um link para download no celular através do site oficial.

O Firefox Mobile tem recursos tradicionais do navegador em sua versão completa, como a navegação em abas. Seu maior diferencial é ser o primeiro navegador de celular que aceita plugins e extensões – segundo a Mozilla, já são mais de 40 complementos para o Firefox Mobile disponíveis.