Nova versão do navegador inclui ferramenta que permite desenvolver extensões para integrar redes sociais ao programa

SÃO PAULO – Uma nova atualização do navegador Firefox incluiu uma nova ferramenta para que desenvolvedores criem extensões para facilitar o compartilhamento de conteúdo em redes sociais.

Foto: Reprodução

Algumas extensões como o Messenger para Firefox – que inclui os recursos do Facebook no navegador — já estão usando o novo recurso. O aplicativo do Facebook inclui um botão “compartilhar” na barra de ferramentas no navegador, além de uma tela lateral com as últimas atualizações dos amigos e o serviço de mensagens instantâneas da rede social.

Segundo a Mozilla, responsável pelo Firefox, a ideia é que a ferramente ajude a expandir a oferta de serviços sociais para o navegador. “Esperamos integrar mais sites sociais, serviços e aplicativos no Firefox para tornar a experiência de navegação mais social, personalizável e pessoal”, disse a fundação em seu blog.

Com uma extensão do tipo é possível interagir com amigos nas redes sociais, fazer comentários em publicações e divulgar links diretamente do navegador, em sua nova versão 23.