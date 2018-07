Depois de passar por doze versões experimentais, o Firefox 4 será finalmente lançado nesta terça-feira, 22. Assim como o Internet Explorer 9, liberado na semana passada, o novo navegador da Mozilla também veio com uma roupagem ainda mais minimalista, a estilo do Chrome.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Segundo dados da StatCounter, site que acompanha o mercado de browsers, o Internet Explorer ainda é de longe o mais usado, apesar de ter apresentado uma queda de uso entre fevereiro de 2010 e o mesmo mês em 2011, indo de 54,5% para 45,4%. O Firefox estabilizou em 30,3% e, se antes era a única alternativo ao produto da Microsoft, agora se preocupa com o crescimento do navegador do Google, o Chrome, que passou de 6,7% para 16,5% em apenas um ano.

O lançamento oficial do Firefox 4 acontece nesta terça, mas curiosos já podem fazer o download da nova versão dos servidores FTP da Mozilla, embora a própria empresa não recomende que se faça isso — os servidores não estão capacitados para uma alta demanda.

O Firefox ganhou uma nova organização visual, com as abas passando para cima — em vez de embaixo, como sempre foi — da barra de endereços. Além disso, foi criada uma área, acima das abas, para agregar add-ons, os aplicativos que adicionam funcionalidades ao browser.

Outra evolução importante é a capacidade de sincronizar o histórico, senhas, anotações e pré-preenchimento de formulários em vários computadores.

—-

Leia mais:

• Firefox 4 é esperado para o dia 22

• Explorer ficou mais minimalista

• Firefox 4 chega à última versão de teste

• Firefox ultrapassa Explorer na Europa