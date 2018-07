Em dezembro de 2010, o Firefox se tornou, pela primeira vez, o browser mais popular da Europa. O navegador da Mozilla agora é o mais usado nos computadores do continente, dominando 38,11% do mercado. O Internet Explorer, que desde 2009 sofre com uma condenação anti-monopólio da Comissão Europeia, desceu para 37,2%. Os dados são da companhia StatCounter, que rastreia mais de 3 milhões de sites.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Agora o Windows não empurra mais a instalação do Explorer. A Microsoft é obrigada a apresentar uma tela inicial com onze opções de navegadores diferentes – o usuário é quem escolhe qual usar. A interface é obrigatória até 2014, como sentenciou a comissão antitruste.

Com isso, os concorrentes saltaram no ranking. Além do Firefox, o Chrome também cresceu bastante: de 5,06% em 2009 para 14,58% no final de 2010. Apesar da derrota, o IE ainda é o maior nos Estados Unidos, de longe, com 48,92% contra 26,7% do Firefox e 12,82% do navegador do Google.