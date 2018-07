Uma repórter do site Zedomax, durante a feira Web 2.0 Expo, encontrou no estande da Adobe um protótipo de um tablet com touchscreen e sistema Android. O aparelho estava rodando normalmente aplicativos em Flash. Mas isso, as fotos e os vídeos são as únicas informações no momento.

Seria essa uma resposta da Adobe ao fato de Steve Jobs ter deixado claro que Flash e Apple não irão conviver?

Via Gizmodo