Há três meses, o (ex?) pirata Peter Sunde, fundador do The Pirate Bay, anunciou o Flattr, serviço que promete ser uma “alternativa à pirataria”.

O Flattr funciona assim: o usuário paga uma quantia fixa por mês (entre 2 e 20 euros) para pagar por conteúdo na web. Por que ele faria isso? Por espontânea vontade. Para pagar pelas coisas que gostou.

Os criadores de conteúdo sobem suas criações no site (textos, vídeos, fotos) e são remunerados por isso. Os usuários comuns apenas veem ou baixam o conteúdo e apertam um botão que funciona mais ou menos como o ‘curtir’ do Facebook. Todas as vezes que o usuário clicar nesse botão, ele dividirá sua mensalidade com quem criou as coisas que ele gostou.

O usuário só pode usar o Flattr ao pagar a primeira mensalidade. Mas isso não significa que ele não terá acesso ao conteúdo. Pelo contrário: o acesso é livre. O pagamento que é opcional.

Todas as pessoas que se cadastram (e começam a pagar) podem enviar conteúdo para o Flattr por uma URL. A partir de então, torça: se o pessoal gostar do que postou, alguma coisa pode pingar no seu bolso.

Por enquanto, há muito conteúdo em sueco, alemão e inglês. Os textos mais bem pagos pelo público são, não por acaso, um do próprio Sunde contra o Facebook e do blog institucional do Flattr.

Conheça:

• Flattr.com