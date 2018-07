O sistema de micropagamentos Flattr, criado por Peter Sunde (fundador do Pirate Bay), entrou no ar para todos nesta quinta-feira. A plataforma, que promete ser uma alternativa à pirataria, já estava funcionando na base de convites. Agora todas as pessoas que buscam financiar o seu trabalho online podem adicionar o botão da rede em seus sites. E quem quiser bancá-las pode começar a doar para seus artistas favoritos.

O site é uma tentativa de capitalizar a troca de arquivos, queimar intermediários e remunerar os artistas e produtores de conteúdo de forma direta. O usuário usa uma quantia fixa por mês (entre 2 e 20 euros) para pagar por conteúdo na web. Não porque ele é obrigado, mas porque quer garantir que essas pessoas ganhem por suas obras criativas.

Na timeline da rede, você vê vídeos, textos, músicas e softwares compartilhados pelos seus autores. Se gostar da iniciativa, pode escolher pagar por ela — se não quiser, não precisa. É bem simples: no final do mês, as obras que você aprovou dividem a quantia que você doou. Para distribuir a recompensa, você usa um botão parecido com o ‘Curti’ do Facebook.

“O Flattr, como o PirateBay, é uma maneira de tirar o poder da grande indústria e colocá-lo nas mãos dos usuários e criadores reais. É uma outra ferramenta que pode ajudar a indústria de conteúdo a mudar um pouco”, disse Sunde, em entrevista ao Link em fevereiro, quando anunciou a ferramenta.

Veja um vídeo que explica o funcionamento do projeto: