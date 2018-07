O Flickr lançou uma ferramenta para encontrar pessoas conhecidas no site de compartilhamento de foto. O novo recurso foi anunciado na quinta, 28, no blog do site, e incorpora uma característica de rede social ao Flickr.

—-

O “Encontre seus amigos” faz uma busca nos seus contatos (do Facebook, do Gmail, do Hotmail ou do Yahoo Mail) para encontrar as pessoas que também têm perfil no Flickr. A partir daí, você também pode adicioná-las aos seus contatos do site.

A ferramenta revela perfis do site — e as fotos — de pessoas que você talvez nem saiba que têm conta no site de fotos. Qualquer pessoa incluída nas suas listas de contato será buscada. Quem não quiser ser encontrado no Flickr deve selecionar a opção nas configurações do perfil.