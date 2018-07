App permite a usuários do sistema do Google criar revistas customizadas; editor também permite o uso da ferramenta na web

SÃO PAULO – O Flipboard levou o seu serviço de curadoria de revistas, que permite a cada usuário criar sua própria publicação personalizada dentro da plataforma, também para a versão 2.0. do seu aplicativo no sistema Android. Essa opção já havia sido lançada em março, mas estava disponível apenas para o sistema iOS.

Outra novidade é o Flipboard Editor, uma versão para desktop da ferramenta para que as revistas customizadas também possam ser criadas pela web. Um botão chamado “Flip It” pode ser adicionado à barra de favoritos do navegador e funcionar como um atalho para o usuário adicionar rapidamente o conteúdo de qualquer página a sua revista.

Sob medida

Para criar uma revista personalizada no aplicativo, o usuário deve apertar o botão + ao lado da matéria escolhida e adicioná-la a uma revista existente ou criar uma nova. Depois disso, é possível incorporar novas fontes de conteúdo para a publicação criada, escolher imagens para a capa, título e, por fim, compartilhar com amigos.

Na versão para desktop, o procedimento é similar. Ao ver um conteúdo que gostaria de adicionar a sua revista, o usuário deve clicar no botão Flip it, inserir o nome e senha do cadastro e então colocar na revista que preferir. Esse conteúdo pode ser visualizado também na versão mobile.

Veja o vídeo que ensina a criar uma revista customizada:

Com o serviço de curadoria de revistas, o Flipboard 2.o conquistou 3 milhões de novos usuários, responsáveis por criar 500 mil revistas.