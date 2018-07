Fundo Monetário Internacional acredita ser impossível identificar responsáveis por ataque a seu site

Sede do FMI em Washington. FOTO: JONATHAN ERNST/REUTERS

WASHINGTON – O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse que ainda não descobriu quem recentemente invadiu os seus servidores. O órgão acredita ser impossível a identificação do responsável.

“Não estamos preparados para identificar os culpados neste momento”, disse o FMI em um comunicado, respondendo aos meios de comunicação que noticiaram que o ataque poderia ter vindo da China. “Pode ser que nunca saibamos quem realizou esse ataque”, disse o órgão.

O FMI afirmou, no dia 23 de junho, que havia identificado quais os documentos que foram copiados no ataque. No dia 1º do mês passado, o grupo Anonymous anunciou no Twitter a “Operação Grécia”, que pedia que os colaboradores atacassem a página do FMI como represália ao desacordo da organização com o resgate econômico ao país.

