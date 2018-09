Jody Amiet / AFP Ariane 5 decolou às 19h38 e minutos depois conseguiu colocar em órbita dois satélites de telecomunicações

O foguete europeu Ariane 5 realizou com sucesso o lançamento de número 100 nesta terça-feira, 25, um momento simbólico para o programa, que concorre com a empresa americana Space X.

A espaçonave decolou às 19h38 e minutos depois conseguiu colocar em órbita dois satélites de telecomunicações para três operadores: o gigante Intelsat, o japonês Sky Perfect JSAT e a Azercosmos, do Azerbaijão. Este também foi o lançamento de número 300 da Arianespace desde o primeiro voo de um foguete Ariane, em 1979. A empresa lançou também da Guiana Francesa o foguete russo Soyuz e o foguete leve europeu Vega.

Em serviço há 22 anos, Ariane 5 tem uma boa reputação, mas entre 2020 e 2023 será substituído por Ariane 6, mais polivalente e barato.

Até hoje, o Ariane 5 conseguiu fazer decolagens perfeitas em 94 de 99 ocasiões. Mas o começo não foi fácil: em seu voo inaugural, em 1996, o foguete explodiu pouco depois do lançamento. Sua versão pesada ECA também teve um grande fracasso no primeiro voo, em 2002.

"Demoramos três anos para estar à altura", disse Hervé Gilibert, atual diretor técnico do ArianeGroup. "Mas desde nosso retorno, nos transformamos em líderes mundiais no mercado comercial de satélites", com esse foguete que permite principalmente lançamentos duplos.













O foguete europeu viveu uma era de ouro, enquanto os lançadores americanos se concentraram no mercado institucional doméstico. Contudo, a criação da Space X, de Elon Musk, com voos institucionais e comerciais a bordo do Falcon 9, impôs uma grande concorrência para o Ariane, principalmente com relação aos preços.

Desde seu primeiro lançamento em 1996, o foguete Ariane 5 colocou 205 satélites em órbita. A Europa reagiu desenvolvendo o Ariane 6, com preço de produção 40% menor que seu antecessor. Mas a Space X superou a Arianespace em número de lançamentos nos últimos dois anos.