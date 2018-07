O CollegeHumor, site gringo famoso pelas produções de vídeos de comédia, publicou (mais uma vez) uma pérola. ‘We Didn’t Start the Flamewar‘ (em inglês, sem legendas) retrata de maneira muito precisa a curiosa dinâmica existente entre os trolls na web – para quem não sabe, são chamados assim os usuários que frequentam espaços de interação, como caixas de comentários, com a única intenção de falar palavrão, brigar, xingar a pessoa de cima etc. Genial.