A epidemiologista americana Devra Davis, criadora do grupo Environmental Health Trust, que passou quatro anos estudando a relação da radiação do celular com o câncer cerebral, é enfática: “Eu acredito que os celulares realmente causam câncer. Acho que, se esperarmos pela prova absoluta para agirmos, eu estarei morta e o mundo estará enfrentando uma epidemia global. Temos três ou quatro anos para agir e alertar as pessoas”.

Para Adilza Dode, engenheira da Universidade Federal de Minas Gerais, não é preciso esperar mais para perceber os efeitos da radiação na saúde humana: “A saúde pública já foi afetada e já estamos vivendo uma pandemia de câncer há pelo menos dois anos. O aumento de exposição aos campos magnéticos foi a grande mudança ambiental que aconteceu desde então”.

E outros problemas podem estar relacionados à longa exposição a campos eletromagnéticos: enfraquecimento do esperma na caso de homens que levam o aparelho no bolso da calça, alteração do líquido amniótico em mulheres grávidas, quebra ou mutação da molécula de DNA, surgimento de tumores benignos em nervos cranianos no canal auditivo e alteração da barreira hematoencefálica, uma membrana que protege os neurônios.

O neurocirurgião Paulo Issamu Sanematsu, do Hospital do Câncer, em São Paulo, discorda. Segundo ele, não há provas científicas conclusivas que relacionem radiação e câncer. Nem mesmo pessoas que já apresentam tumores recebem a recomendação de evitar falar ao celular ou frequentar ambientes urbanos com grande concentração de antenas transmissoras.

Segundo Devra, o problema todo é a distância – entre o celular e o cérebro do usuário e entre as antenas e os locais onde as pessoas passam grande parte do seu dia. Afastando as fontes emissoras das pessoas, o perigo diminuiria significativamente.

Om Gandhi, presidente do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Utah, estuda a relação entre a força do campo elétrico e a distância entre a fonte e o receptor. De acordo com seus estudos, a cada milímetro que o celular é afastado da cabeça, a absorção de radiação diminui entre 10% e 12%. Assim, apenas usando um fone de ouvido ou a função viva-voz, o risco de desenvolver doenças relacionadas à exposição ao campo magnético cai para patamares mínimos.

