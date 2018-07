A banda norte-americana, no entanto, deve apresentar um espetáculo mais modesto do que o U2. A apresentação será no Studio 606, na Califórnia. Já na próxima terça-feira, 3, o Foo Fighters lança a coletânea ‘Greatest Hits’ em versão simples e de luxo, que vem com CD, DVD com vídeos da banda e imagens de shows em Wembley e Hyde Park, em Londres, e da turnê Skin & Bones, além de um encarte de 28 páginas com fotos inéditas. O álbum tem duas músicas novos: ‘Word Forward’ e ‘Wheels‘.

Leia também:

U2 ao vivo e de graça no YouTube. O que isso significa?