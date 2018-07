CHICAGO – Uma força-tarefa de reguladores estaduais norte-americanos está trabalhando no primeiro livro de regras para a moeda eletrônica Bitcoin, disse o líder do grupo, que espera proteger os usuários do dinheiro virtual de fraudes, sem sufocar a novidade tecnológica.

Numerosas empresas nos EUA permitem que os clientes paguem por mercadorias e serviços com moedas virtuais. Porém, como as bitcoins não são reguladas pelo governo federal, os usuários enfrentam um labirinto de regras nos 50 Estados.

“Podemos estar olhando para algum tipo de definição de modelo, ou leis ou regulamentação e muito provavelmente, com recomendações tanto para nossos colegas na esfera federal como para o Congresso”, disse à Reuters David Cotney, comissário de bancos de Massachusetts.

/ REUTERS