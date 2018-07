A montadora abriu seu sistema para desenvolvedores há menos de dois meses, durante a CES, em Las Vegas

BARCELONA – A Ford aproveitou os holofotes do Mobile World Congress 2013 para anunciar o novo modelo europeu do seu EcoSport, original do Brasil. Seguindo o protocolo da CES deste ano, a Ford logo mudou de assunto, deixou de falar de carro e foi para o que interessa para o público da feira: aplicativos móveis.

O veículo vem equipado com o sistema SYNC AppLink. No início do ano, em Las Vegas, a montadora anunciou a abertura do seu sistema para desenvolvedores.

A estratégia da Ford Developer Program é uma manobra clara da empresa para obter inovações a partir da sua plataforma, algo como o que a Apple fez com o iPhone. “Nós não sabemos de onde a inovação vai brotar”, disse John T. Ellis, diretor global de tecnologia da Ford, ao Link, na época. “O que podemos fazer é entregar nossa tecnologia nas mãos das pessoas para que elas nos mostrem.”

Além da parceria com a Spotify, que chega para os automóveis europeus, a Ford anunciou números animadores sobre o programa de desenvolvedores. Segundo o porta-voz da companhia, em menos de dois meses o Developer Program já atraiu mais de 2.500 programadores interessados em criar novos apps para a plataforma.

O novo modelo do EcoSport, da Ford. FOTO: Murilo Roncolato/ESTADÃO

*O repórter viajou a convite da Qualcomm

