Eva Hambach/AFP Com forte presença nos EUA, Spin quer agora conquistar o mercado europeu.

Apesar de estar num momento de questionamentos, o mercado de patinetes elétricos ainda gera interesse. A Ford anunciou nesta quarta-feira, 4, que pretende investir mais no modelo de transporte alternativo. Ainda neste ano, a montadora quer expandir para a Europa os serviços da Spin, startup americana especializada no aluguel de patinetes, que ela adquiriu em 2018.

Nos Estados Unidos, a Spin atua em mais de 60 cidades, além de ter parcerias com outras 25 universidades. Já no continente europeu, a expectativa da Ford é que a empresa comece a operar na Alemanha no segundo trimestre deste ano. Se a estreia no país se mostrar positiva, os próximos alvos da investida deverão ser França e Reino Unido.

O momento da Spin parece ser positivo. Conforme comunicado assinado por Ewyn Poon, cofundador da startup, somente em 2019, a empresa aumentou em "600% o número de cidades" em que opera nos EUA. Ele também diz que a Spin busca "trabalhar em parceria com cidades e universidades de toda a Europa para oferecer um serviço seguro, agradável e contínuo."

Desde que foi incorporada pela Ford, a startup viu seu quadro de funcionários - e também seu capital - mais que triplicar. Em 2018, a Spin tinha um time composto por 24 pessoas - atualmente, ele já está na casa dos 600 colaboradores. Segundo informações da Reuters, além da compra, que ficou na casa dos US$ 100 milhões, a montadora ainda investiu mais de US$ 200 milhões na empresa.

Vale acrescentar que também no início deste ano, a Spin anunciou que pretende colocar em prática um novo plano de infraestrutura para seus patinetes compartilhados, o que inclui a instalação de centenas de pontos de recarga por todas as cidades em que atua nos Estados Unidos.